Köpeklerin saldırısından kaçan tavuk oto lastikçiye sığındı

Lastik Ustası Mesut Tuncer, olay sırasında dükkânda çalıştıklarını ve dışarıdan köpek sesleri duyduklarını belirterek, "Dükkânda çalışıyorduk, dışarıdan köpek sesleri geldi. Dışarı çıktığımızda köpeklerin tavuğu tuttuğunu gördük. Hemen kapıyı açıp tavuğu içeri aldık, köpekleri kovaladık. Köpekler tekrar gelince bu kez lastikle uzaklaştırdık" dedi.

