Malazgirt'te sis görüş mesafesini düşürdü
25.11.2025 10:41
İHA
Muş'ta sabahın erken saatlerinde sis oluştu. Günlük yaşam olumsuz etkilendi.
Malazgirt ilçesinde sabahın erken saatlerinde şehirde sis meydana geldi.
Oluşan yoğun sis, görüş mesafesini düşürerek trafikteki yolcuları ve yayaları olumsuz etkiledi.
Okul yolcusu çocuklar görüş mesafesinin düşmesiyle önlerini görmekte zorluk yaşadılar. İlçe sakinleri, sis sebebiyle sabah saatlerinde dikkatli olmak zorunda kaldıklarını belirtti.
Yetkililer de sürücüleri hız konusunda dikkatli olmaları üzerine uyardı.
