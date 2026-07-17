Murat Nehri'nde kaybolan 15 yaşındaki Berat'ın cansız bedeni bulundu

Çalışmalar sırasında Alparslan-1 ve Alparslan-2 barajlarında su akışı da geçici olarak durduruldu.

AFAD İl Müdürlüğü koordinesindeki çalışmalara jandarma , emniyet dalgıç ekipleri, AFAD ekipleri, yakınları ve köylüler katıldı. Yaklaşık 170 personelin görev aldığı aramalarda, nehrin su üstü ve altında kapsamlı tarama yapıldı.

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