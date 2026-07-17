Murat Nehri'nde kaybolan 15 yaşındaki Berat'ın cansız bedeni bulundu
17.07.2026 14:00
Muş'ta Murat Nehri'ne düşerek kaybolan 15 yaşındaki Berat için yürütülen arama çalışmalarında, cansız bedenine ulaşıldı.
Muş merkeze bağlı Özdilek köyünde 10 Temmuz'da Murat Nehri'ne düşerek kaybolan Berat Karakaya için başlatılan arama çalışmaları devam ederken, Karakaya'nın cansız bedenine ulaşıldı.
AFAD İl Müdürlüğü koordinesindeki çalışmalara jandarma, emniyet dalgıç ekipleri, AFAD ekipleri, yakınları ve köylüler katıldı. Yaklaşık 170 personelin görev aldığı aramalarda, nehrin su üstü ve altında kapsamlı tarama yapıldı.
Çalışmalar sırasında Alparslan-1 ve Alparslan-2 barajlarında su akışı da geçici olarak durduruldu.
Karakaya'nın cansız bedeni, bugün kaybolduğu noktadan yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta kıyı taraması yapan amcası tarafından bulundu.
Sudan çıkarılan Karakaya'nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Muş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyo.
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