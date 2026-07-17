Murat Nehri'ne düşen 10 yaşındaki Berat'tan acı haber

Çalışmaların daha etkin yürütülmesi amacıyla dün Murat Nehri üzerindeki Alparslan-1 ve Alparslan-2 barajlarının kapakları tamamen kapatılarak nehrin su seviyesi düşürüldü.

Muş AFAD İl Müdürlüğü koordinesinde yürütülen arama çalışmalarına İl Jandarma Komutanlığı, Van Jandarma Sualtı Arama Kurtarma timleri, Van Emniyet Müdürlüğü dalgıç polisleri, Siirt, Bitlis ve Erzurum AFAD ekipleri, Diyarbakır'dan gelen jandarma dalgıç ekipleri ile ailesi ve köylüler de destek verdi.

Muş 'ta Özdilek köyünde 10 Temmuz'da Murat Nehri'ne düşerek akıntıya kapılan Karakaya için ekipler bugün de nehir boyunca arama gerçekleştirdi.

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