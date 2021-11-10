Muş'ta 154 polisin katılımıyla huzur uygulaması yapıldı

Muş Haberleri - Anadolu Ajansı, Merkezdeki Çevik Kuvvet Müdürlüğü önünde hareket eden polis ekipleri, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla Zafer Mahallesi'ndeki metruk binaları aradı.



Muş İl Emniyet Müdürü Engin Kaloğlu'nun da katıldığı uygulamada bölge, drone ile havadan kontrol altında tutuldu.



Uyuşturucu arama köpeğinin de kullanıldığı uygulamada, şüpheli kişilerin GBT'si yapıldı, üzerleri arandı.



Trafik ekipleri, mahalle girişinde durdurduğu araçlarda arama yaptı.



Her gün farklı mahallede uygulama yapan ekiplerin, gençlerin suça sürüklenmesini engellemek, tesis edilen huzur ve güven ortamının devam etmesini sağlamak amacıyla denetimlerini sürdüreceği bildirildi.

