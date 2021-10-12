Muş'ta 50 güvenlik korucusu yemin etti

Muş İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.



Ardından eğitimden başarıyla geçen güvenlik korucuları silah başında yemin etti.



Törende konuşan Muş Valisi İlker Gündüzöz, korucuların sahada terörle mücadelede güvenlik güçlerinin en büyük destekçileri olduğunu söyledi.



Güvenlik korucularının yemin ederek ailenin bir ferdi olduğunu belirten Gündüzöz, şöyle konuştu:



"Türkiye Cumhuriyeti Devletinin şanlı üniformasını giymek, bu memlekette en önemli ve kutsal işlerden biri. Tüm kardeşlerimin bu emaneti kutsal bileceklerini ve terlerini, bayrak ve millet için bu üniformaya akıtacaklarını biliyorum. Allah yar ve yardımcıları olsun. Hiçbir görev ve sorumluluktan kaçmayız. Her zaman diri ve uyanık olmak zorundayız. 15 Temmuz'da yedi düvel üstümüze geldi. İçerdeki hainler ile dışardaki hesaplar birleşti. Yine bu millet 'dur' dedi. Bu aziz milletin bir ferdi olmaktan hepimizin gurur duyması lazım. Bu şanlı üniformayı giymek en büyük gurur kaynaklarından biri."



Hükümetin son yıllarda güvenlik korucularına önemli imkanlar sağladığını hatırlatan Gündüzöz, eskiden geçici köy korucusu adı altında olan bu pozisyonun, şu anda güvenlik korucusu ismiyle oldukça sağlam bir hukuki zemine oturtulduğunu vurguladı.



Törene, AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Yavuz, Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Avcı, AK Parti İl Başkanı İbrahim Avcı, Hasköy Belediye Başkanı Hikmet Karayel ve davetliler katıldı.

