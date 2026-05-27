Muş'ta dereye düşerek kaybolan Gülsima'dan acı haber
27.05.2026 14:34
Köy yakınlarındaki köprüden geçerken dengesini kaybederek suya düşen Gülsima Yıldız için AFAD, jandarma, UMKE, Kızılay, sivil toplum kuruluşları, güvenlik korucuları, su altı arama kurtarma ekipleri ve köylülerin katılımıyla arama çalışması yürütüldü.
AFAD koordinesinde yaklaşık 150 personelle yürütülen, insansız hava aracı (İHA) ve 6 drone'un da kullanıldığı çalışmalarda ekipler, tüm noktaları titizlikle kontrol etti.
DÖRT KİLOMETRE UZAKLIKTA BULUNDU
Çalışmalar sonucunda Yıldız'ın cansız bedeni, öğle saatlerinde kaybolduğu noktadan yaklaşık 4 kilometre uzaklıktaki Balcılar köyünde, köprünün altında dalgıç ekiplerince bulundu.
Cenaze, otopsi işlemleri için Muş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
