Muş'ta dereye düşerek kaybolan Gülsima'dan acı haber

Köy yakınlarındaki köprüden geçerken dengesini kaybederek suya düşen Gülsima Yıldız için AFAD , jandarma, UMKE, Kızılay, sivil toplum kuruluşları, güvenlik korucuları, su altı arama kurtarma ekipleri ve köylülerin katılımıyla arama çalışması yürütüldü.

AFAD koordinesinde yaklaşık 150 personelle yürütülen, insansız hava aracı (İHA) ve 6 drone'un da kullanıldığı çalışmalarda ekipler, tüm noktaları titizlikle kontrol etti.

DÖRT KİLOMETRE UZAKLIKTA BULUNDU

Çalışmalar sonucunda Yıldız'ın cansız bedeni, öğle saatlerinde kaybolduğu noktadan yaklaşık 4 kilometre uzaklıktaki Balcılar köyünde, köprünün altında dalgıç ekiplerince bulundu.

Cenaze, otopsi işlemleri için Muş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.