Muş'ta eski eşe sokak ortasında silahlı saldırı
21.11.2025 14:06
DHA
Muş'ta kaldırımda yürüyen bir kadın, eski eşinin pompalı tüfekli saldırısında bacağından yaralandı.
Muş'ta Yeşilyurt Mahallesi'nde Y.D. (44) isimli kadın, sokak ortasında eski kocası E.Ö.'nün silahlı saldırısına uğradı.
E.Ö., elindeki pompalı tüfekle kadını bacağından vurduktan sonra kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Bacağından yaralanan Y.D., ambulansla Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Polis, kaçan E.Ö.'yü kısa sürede yakaladı.
