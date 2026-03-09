Muş’ta fırtınada mahsur kalan AFAD ekipleri kurtarıldı
09.03.2026 23:34
Kara saplanan AFAD araçları kurtarıldıı
Bitlis’in Yalıntaş köyünden kaybolan bir kişiyi arama çalışmaları için Muş’un Hasköy ilçesi kırsalına giden AFAD ekipleri, fırtına nedeniyle bölgede mahsur kaldı. Kara saplanan ekip araçları, İl Özel İdaresi ekiplerince kurtarıldı.
112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbarda Bitlis'in Yalıntaş köyünde yaklaşık 30 yaşlarında bir vatandaşın kaybolduğu ve Muş’un Hasköy ilçesi istikametine doğru gittiğinin değerlendirildiği bildirildi. İhbar üzerine kayıp kişinin bulunması için bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Arama çalışmalarını sürdüren ekipler, bölgede etkili olan şiddetli fırtına ve yoğun kar nedeniyle zor anlar yaşadı.
AFAD ekiplerine ait araçlar, kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen İl Özel İdaresi ekipleri, iş makineleriyle kara saplanan AFAD araçlarını kurtardı.
Araçların güvenli şekilde bölgeden çıkarılmasının ardından arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.
