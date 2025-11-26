Muş'ta gıda denetimi yapıldı

Denetimler Bulanık ilçesi genelinde yapıldı.

Bulanık İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda denetim ekipleri, ilçe genelinde gıda güvenliği denetimi yaptı.

Market ve gıda satışı yapan yerlerdeki eşzamanlı denetim ve kontrollerde, satılan ürünlerin son kullanma tarihleri, işyeri personeli ve gıda kodeksine uygunluklarına bakıldı.

Çalışmalarla ilgili İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün yaptığı bilgilendirmede, halk sağlığı için denetim ve kontrollerin aralıksız devam edeceği ifade edilerek, "Hayvansal gıdaların satış ve toplu tüketime sunulduğu işletmelerde; İlçe Müdürlüğümüz kontrol görevlilerince gerekli kontroller yapılmıştır. Halkımızın güvenli ve teniz gıdaya ulaşması ve toplum sağlığı açısından Denetim ve kontroller düzenli aralıklar sürecektir" denildi.