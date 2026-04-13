Muş'ta minibüs dereye uçtu: 8 yaralı
13.04.2026 16:31
Muş'ta minibüsün dereye uçması sonucu 8 kişi yaralandı.
Muş'un Korkut ilçesinde kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan minibüsün dereye uçması sonucu 8 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre kaza, Karakale mevkiinde meydana geldi. Ağrı'dan Muş'a yolcu taşıyan minibüs, Bulanık yolu üzerinde seyir halindeyken kontrolden çıkarak, dere yatağına düştü.
Kazada araçtaki 8 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri sonrası hastaneye sevk edilen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
