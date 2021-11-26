Muş Haberleri - Anadolu Ajansı, Muş'ta parktan musluk çalan iki kişi güvenlik kameralarınca tespit edildi.



Muş'ta bir parktaki iki musluğun iki kişi tarafından çalınması anı güvenlik kameralarınca kaydedildi.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, il merkezindeki Sultan Alparslan Parkı'nda yapılan kontrollerde iki musluğun söküldüğü tespit edildi.



Parktaki kamera kayıtlarının incelemesi sonucu muslukların 20 Kasım'da olay yerine araçla gelen iki şüpheli tarafından çalındığı belirlendi.



Yapılan araştırmada şüphelilerin kullandığı aracın Bitlis'te ikamet eden E.S'ye ait olduğu belirlendi.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



