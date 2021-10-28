Muş'ta uyuşturucu operasyonunda 6 kilogram eroin ele geçirildi

Muş Haberleri - Anadolu Ajansı, Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 26 Ekim'de uyuşturucu ile mücadele kapsamında operasyon düzenledi.



6 kilogram eroin ele geçirilen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca halkın huzur ve güvenliği için suç ve suçlularla mücadele kapsamında operasyonların kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.

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