Muş'ta uyuşturucu operasyonunda 6 kilogram eroin ele geçirildi

Haberler - Muş Haberleri Anadolu Ajansı 28.10.2021 - 20:59
Muş Haberleri - Anadolu Ajansı, Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 26 Ekim'de uyuşturucu ile mücadele kapsamında operasyon düzenledi.
6 kilogram eroin ele geçirilen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca halkın huzur ve güvenliği için suç ve suçlularla mücadele kapsamında operasyonların kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.
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