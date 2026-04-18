Muş'ta yapılan operasyonda bandrolsüz tütün ele geçirildi
18.04.2026 14:52
Milyon TL'lik bandrolsüz tütün ele geçirildi
Muş'ta jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda milyon TL'lik bandrolsüz tütün ele geçirildi. Operasyonda bir kişi gözaltına alındı.
Muş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bandrolsüz tütün satışına yönelik çalışma yaptı.
Şüpheli olduğu tespit edilen bir adrese, bandrolsüz tütün ürünleri bulundurduğu ve sattığı nedeniyle operasyon düzenlendi.
Adrese yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 200 bin TL olan bin 200 kilogram parçalanmış yaprak tütün ele geçirildi.
Yakalanan şüpheli ise gözaltına alınarak adli inceleme başlatıldığı bildirildi.
