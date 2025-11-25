Muş'ta yol kavgası ölümle sonuçlandı
25.11.2025 14:41
İHA
Muş'ta yol verme meselesinden çıkan kavgada silahla vurulan 1 kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgilere göre olay Kale Mahallesi'nde 2 gün önce gece saatlerinde yaşandı.
Yol verme sebebiyle çıkan kavgada E.B.Y., U.D.'yi silahla vurdu.
Vurularak ağır yaralanan U.D., kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
YASAL UYARI
MUŞ Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. MUŞ Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.