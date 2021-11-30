Muş'ta yola fırlayan mandalar zincirleme kazaya neden oldu

Haberler - Muş Haberleri Anadolu Ajansı 30.11.2021 - 12:47
Muş Haberleri - Anadolu Ajansı, İlçe girişine 2 kilometre uzaklıkta bir araç, yola çıkan mandalara çarptı.
Arkadan gelen 4 aracın da yola savrulan mandalara çarpması sonucu meydana gelen zincirleme kazada, 2 manda telef oldu, 2'si de sakatlandı.
Kazaya karışan araçlarda da maddi hasar oluştu.
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