Muş'ta yolcu minibüsü dere yatağına devrildi: Yaralılar var

26.04.2026 13:25

Anadolu Ajansı

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

DHA, AA

Muş'un Korkut ilçesinde, yolcu minibüsünün dere yatağına yuvarlandığı kazada 16 kişi yaralandı.

Bulanık-Muş Karayolu'nun Karakale köyü yakınlarında bir yolcu minibüsü, kontrolden çıkarak yol kenarındaki dere yatağına devrildi.

 

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, 112 Acil Sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

 

Araç içinde sıkışan sürücü, ekiplerin çalışması sonucu çıkarıldı.

 

Kazada sürücü ile yaralanan 15 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

