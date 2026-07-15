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Otomobile tren çarptı. 3 yaralı

15.07.2026 14:38

Otomobile tren çarptı. 3 yaralı
DHA

Araçtaki 3 kişiyi hastaneye kaldırıldı.

DHA
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Muş’ta hemzemin geçitte bir tren, otomobile çarptı. Araçtaki üç kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, Bağlar Mahallesi’ndeki hemzemin geçitte meydana geldi. Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen bir otomobile, hemzemin geçitte tren çarptı

 

 Kazada, otomobildeki 3 genç yaralandı.

 

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kaldırıldıkları Muş Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı.

DHA

Polis ekipleri, kaza yerinde güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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