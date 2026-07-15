Otomobile tren çarptı. 3 yaralı
15.07.2026 14:38
Araçtaki 3 kişiyi hastaneye kaldırıldı.
Muş’ta hemzemin geçitte bir tren, otomobile çarptı. Araçtaki üç kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde, Bağlar Mahallesi’ndeki hemzemin geçitte meydana geldi. Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen bir otomobile, hemzemin geçitte tren çarptı
Kazada, otomobildeki 3 genç yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kaldırıldıkları Muş Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı.
Polis ekipleri, kaza yerinde güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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