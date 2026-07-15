Otomobile tren çarptı. 3 yaralı

Muş’ta hemzemin geçitte bir tren, otomobile çarptı. Araçtaki üç kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, Bağlar Mahallesi’ndeki hemzemin geçitte meydana geldi. Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen bir otomobile, hemzemin geçitte tren çarptı

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