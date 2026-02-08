Şebeke suyunun kirliliği açıklandı. Vatandaş çeşmelere akın etti

Muş Sağlık Müdürlüğü kent merkezinde kullanılan şebeke suyunda analiz için bazı testler yaptı. Yapılan testlerin sonucunda bazı parametreler sınır değerlerin üzerinde çıktı.

Yetkililer sonuçlar normal seviyeye dönene kadar şebeke suyunun içme ve yemek yapma konusunda dahi kullanılmaması gerektiğini duyurdu.

İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Zorunlu hallerde ise en az 10 dakika kaynatıldıktan sonra soğutularak kullanılması gerekmektedir. Kaynatılmamış şebeke suyunun diş fırçalama ve benzeri doğrudan ağız teması gerektiren işlemlerde kullanılmaması önemle tavsiye edilmektedir" denildi.

Vatandaşlar su ihtiyaçlarını şehir merkezindeki şebeke suyuna bağlı olmayan çeşmelerden su taşıyarak gideriyor. Çeşmeden su almaya gelen Abdulaziz Yalçın, yetkililerden yeni ve olumlu bir açıklama gelene kadar su ihtiyaçlarını bu şekilde karşılayacaklarını ifade etti.

Yalçın "Su temizdir, tüketebilirsiniz şeklinde yeni bir açıklama yapana kadar bu sudan bidonlarla alıp evlerimize taşıyacağız. Belediye Başkanlığından şu ana kadar herhangi bir açıklama yapılmadı. Bizler de Sağlık Müdürlüğü’nün uyarılarını dikkate alarak hareket ediyoruz" dedi.