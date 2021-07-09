Toprak altında kalan işçiyi arkadaşları kurtardı

Muş Haberleri DHA 09.07.2021 - 12:59
Muş Haberleri - DHA,
Olay, saat 11.00 sıralarında Varto'nun Bağiçi köyü mevkisinde meydana geldi.
Yapımı devam eden Muş-Varto karayolunda kullanılmak üzere alandan hafriyat çekimi sırasında, toprak kayması oldu.
İşçilerden Muhammed Sertkaya (33) toprak altında kaldı.
Yanındaki mesai arkadaşları tarafından kurtarılan Sertkaya, iki kilometre uzaklıktaki Varto Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yapılan kontrollerinde sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Sertkaya, acil serviste gözlem altında tutuluyor.
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