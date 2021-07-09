Toprak altında kalan işçiyi arkadaşları kurtardı (Muş Haberleri)

Muş'un Varto ilçesinde hafriyat alınan bölgede meydana gelen heyelanda toprak altında kalan Muhammed Sertkaya (33) arkadaşları tarafından kurtarıldı.

Muş Haberleri DHA 09.07.2021 - 12:59

Toprak altında kalan işçiyi arkadaşları kurtardı

Muş Haberleri - DHA,

Olay, saat 11.00 sıralarında Varto'nun Bağiçi köyü mevkisinde meydana geldi.

Yapımı devam eden Muş-Varto karayolunda kullanılmak üzere alandan hafriyat çekimi sırasında, toprak kayması oldu.

İşçilerden Muhammed Sertkaya (33) toprak altında kaldı.

Yanındaki mesai arkadaşları tarafından kurtarılan Sertkaya, iki kilometre uzaklıktaki Varto Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yapılan kontrollerinde sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Sertkaya, acil serviste gözlem altında tutuluyor.

Yasal Bilgilendirme

Muş Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Muş Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.

SON DAKİKA MUŞ HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...