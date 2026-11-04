Muş'ta pikabın devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
04.11.2026 12:40
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Muş'ta virajı alamayan pikabın devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı.
Kaza, Muş merkeze bağlı Kızılağaç beldesinin Kurtuluş mevkisinde meydana geldi. Batman’dan Muş istikametine seyir halinde olan İ.A. yönetimindeki 48 UU 358 plakalı pikap, sürücüsünün virajı alamaması sonucu kontrolden çıkarak takla attı.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Kazada F.A. ve A.A. olay yerinde hayatını kaybetti.
Sürücü İ. A., A.A. ve M.A. ise yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Muş Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.