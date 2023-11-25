MXGP final yarışları Afyonkarahisar’da başladı

Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezinde yapılan MXGP 5. Ayak yarışları çerçevesinde MX, MX1, MX2, MX2 gençler, MX senior, kadınlar, veteran, 50cc, 65cc, ve 85cc sınıflarında 88 sporcu yarışıyor.



Yarışmacıların antrenman ve sıralama yarışları ile şampiyona hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Asbaşkanı Ogün Baysan, kentte etkili olan sağanak yağış ile birlikte zeminin ağırlaşmasına rağmen yarışlara devam ettiklerini kaydederek, “88 kişi ile bugün antrenmanlar start aldı. Bugün 50 cc’ nin yarışlarını veteran ve seniorlar’ın yarışlarının birinci etaplarını yapacağız. Yarın da tüm kategorilerde yarışları yapıp 88 sporcu ile final yarışını Afyonkarahisar’da yaparak şampiyonları belirleyip, şampiyonlar gecesine tüm kategorilerin şampiyonlarını belirleyeceğiz. Ondan sonra son faaliyetimizde on ikinci ayda şampiyonlar gecesi olacak.” diye konuştu.