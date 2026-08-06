Navigasyon yanlış yola soktu, merdivenden uçuyordu
06.08.2026 10:27
Otomobil vatandaşların desteğiyle bulunduğu yerden kaldırıldı.
Zonguldak'ta navigasyonun yanlış yola soktuğu otomobil, merdivenlerden düşmekten son anda kurtuldu.
Zonguldak'ta navigasyonun yanılttığı sürücü, aracıyla merdivenlerden düşmekten son anda kurtuldu.
Olay, Karadeniz Ereğli ilçesi Meydanbaşı mevkisinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, M.K. idaresindeki 81 ACG 351 plakalı otomobil, çarşı istikametinden Meydanbaşı yönüne seyir halindeyken navigasyonun hatalı yönlendirmesi sonucu meydandaki merdivenlere çıktı.
MERDİVENLERDEN DÜŞÜYORDU
Sürücü, otomobilin merdivenlerden aşağı düşmesini son anda önledi.
Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar sürücünün yardımına koştu. Vatandaşların desteğiyle araç bulunduğu yerden güvenli şekilde çıkarıldı.
Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, araç kurtarma çalışmaları nedeniyle kısa süreliğine trafiğe kapanan yol, otomobilin kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.