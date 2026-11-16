Nefes borusuna yemek kaçan çocuğu, Heimlich manevrasıyla kurtardı

Olay, Piri Mehmet Paşa Mahallesi Başkomutan Caddesi'nde bulunan bir restoranda meydana geldi. İddiaya göre, ağabeyi ile yemek yiyen çocuğun nefes borusuna yiyecek kaçtı.

Nefes almakta zorlanan çocuğu gören ağabeyi panik yaşarken durumu fark eden restoran sahibi müdahale etti.

İlk yardım eğitimi bulunan iş yeri sahibi, çocuğa Heimlich manevrası uyguladı. Kısa süren müdahalenin ardından çocuğun boğazındaki yemek parçası çıktı.

Çocuğun kurtarılma anları, iş yerinin güvenlik kamerasıyla görüntülendi.