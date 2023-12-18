Nemrut Dağı'nda kayaklı koşu antrenmanı

Kayaklı koşu sporcuları, yaz mevsiminde asfaltta yaptıkları çalışmalardan sonra bu mevsimin ilk karında 2 bin 600 rakımlı Nemrut Gölü çevresinde antrenmanlarını sürdürüyor.

Yaz boyunca formda kalmak için tekerlekli kayakla asfalt üzerinde çalışan kayakçılar, karın yüksek kesimlere yağmasını fırsat bilerek buralarda yarışmalara hazırlanmaya başladılar.

Kar kalınlığının yaklaşık 15 santimetreyi bulduğu Nemrut Krater Gölü çevresinde çalışmalarına başlayan sporcular, yüksek rakımın bu spor için en ideal ortam olduğunu, bunun da başarıya yansıdığını söylediler.

