Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya. En son tarlada görüntülendi

25.04.2026 16:06

DHA

Edirne'nin İpsala ilçesinde bir tarlada nesli tükenme tehdidi altındaki çakal görüntülendi.

Edirne'nin İpsala ilçesine bağlı Sultanköy’de traktörüyle tarlasını süren çiftçi, çevrede dolaşan çakalı fark etti. 

 

Yiyecek aramak için tarlaya geldiği düşünülen çakal, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Hayvan bir süre tarlada dolaştıktan sonra ortadan kayboldu.

 

Nesli tükenmekte olan türün Edirne'de nadir görüldüğü bildirildi. 