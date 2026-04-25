Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya. En son tarlada görüntülendi
25.04.2026 16:06
DHA
Hayvan bir süre tarlada dolaştıktan sonra ortadan kayboldu.
DHA
Edirne'nin İpsala ilçesinde bir tarlada nesli tükenme tehdidi altındaki çakal görüntülendi.
Edirne'nin İpsala ilçesine bağlı Sultanköy’de traktörüyle tarlasını süren çiftçi, çevrede dolaşan çakalı fark etti.
Yiyecek aramak için tarlaya geldiği düşünülen çakal, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Hayvan bir süre tarlada dolaştıktan sonra ortadan kayboldu.
Nesli tükenmekte olan türün Edirne'de nadir görüldüğü bildirildi.