Nesli tükenmek üzere. Oklu kirpi Elazığ'da görüldü

Afrika ’da yaşadığı bilinen ve nadiren Türkiye ’de de görülen oklu kirpi, Keban ilçesi Dumbo yolunda bir vatandaş tarafından görüntülendi. Toprak yolda görüntülenen oklu kirpi daha sonra gözden kaybolurken, o anlar sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile kayıt altına alındı.