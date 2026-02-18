Nevşehir'de karbonmonoksit faciası. Bir aile yok oldu

Nevşehir'in Acıgöl ilçesine bağlı Karacaören köyünde sobadan sızan karbonmonoksit gazı nedeniyle anne Azime Doğantekin, baba Sefer Doğantekin ve sekiz aylık Mustafa Efe Doğantekin zehirlendi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yapılan ilk müdahalede anne, baba ve sekiz aylık bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi.

Evin çevresinde güvenlik önlemi alan ekipler inceleme başlattı.

KARBONMONOKSİT ZEHİRLENMESİ NEDİR, NEDEN OLUR? TOPLUCA ÖLÜMLERE YOL AÇABİLİYOR

Karbonmonoksit renksiz, tatsız, kokusuz, yanıcı zehirli bir gazdır. Vücuda solunum yolu ile girer ve doğrudan kana geçerek oksijen alımını engeller, zehirlenme ve ölüme neden olur.

Karbonmonoksit zehirlenmeleri sıklıkla; kapalı ortamlarda açık ocaklar, bacası çekmeyen soba, şofben, bacasız gaz sobalarında yakıtın iyi yanmaması nedeniyle meydana gelir. Karbon monoksitle meydana gelen zehirlenmelerde kısa süre içerisinde tıbbi müdahale yapılmaz ise ölümle sonuçlanabilmektedir.

Özellikle soba dumanına bağlı karbonmonoksit zehirlenmeleri topluca ölümlere yol açmaktadır. Bir aileden çok sayıda kişi aynı anda kaybedilmektedir. Alınacak tedbirlerle karbonmonoksit zehirlenmesine bağlı ölümler önlenebilir ölümlerdir.