Ailesine ve kız kardeşine küfrettiği iddiasıyla ateş açtı. 5 kişi tutuklandı

Nevşehir ’de Levent Ç.’nin (50) otomatik av tüfeğiyle vurularak hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan 4 kardeş ile arkadaşları tutuklandı.

Olay, Güzelyurt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi’ndeki bir işletmenin otoparkında meydana geldi. İddiaya göre Levent Ç., henüz belirlenemeyen nedenle Yusuf Ç. ve kardeşi Ahmet Enes Ç. ile telefonda tartıştı.

Tartışmanın ardından Levent Ç.’nin bulunduğu yeri öğrenen iki kardeş, yanlarına Rahman A.’yı da alarak adrese gitti. Şüphelilerin, araçtan tuvalet ihtiyacı için inen Levent Ç. ile yanında bulunan arkadaşına ateş ettiği öne sürüldü. Ağır yaralanan Levent Ç. hayatını kaybetti.

Saldırının ardından plakalarını söktükleri siyah renkli araçla bölgeden uzaklaşmaya çalışan şüpheliler, devriye görevi yapan Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin dikkatini çekti.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 kardeş ile arkadaşları, işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. Şüphelilerin ifadelerinde, Levent Ç.’nin ailelerine ve kız kardeşlerine yönelik hakaret ve küfürlü ifadeler kullandığını, olayın bu nedenle yaşandığını söyledikleri öğrenildi.

Yusuf Ç.’nin ise yanında getirdiği ruhsatsız yivsiz otomatik av tüfeğiyle Levent Ç.’ye 5 el ateş ettiğini söylediği belirtildi.

Yaklaşık 1 kilometre süren kovalamacanın ardından araç, 15 Temmuz Mahallesi 112 Acil Çağrı Merkezi karşısında durduruldu. Araçta bulunan 3 kişinin Yusuf Ç., Ahmet Enes Ç. ve Rahman A. olduğu belirlendi. Yapılan kontrollerde aracın plakalarının sökülerek araç içerisinde bulunduğu ve plakasının 06 DPH 30 olduğu tespit edildi.

“ABLAMIZA VE AİLEMİZE KÜFRETTİ” İDDİASI

Cinayet ile ilgili detaylarda ortaya çıktı. Yusuf Ç. ve Ahmet Enes Ç.’nin, Levent Ç.’nin kız kardeşleri Hatice Ç.’nin eski erkek arkadaşı olduğunu söyledikleri öğrenildi. İddiaya göre kardeşler, Levent Ç.’nin ailelerine ve kız kardeşlerine yönelik hakaret ve küfürlü ifadeler kullandığını belirterek olayın bu nedenle meydana geldiğini söyledi. Yusuf Ç.’nin yanında getirdiği ruhsatsız yivsiz otomatik av tüfeğiyle Levent Ç.’ye 5 el ateş ettiği yönünde ifade verdiği öğrenildi. Olay yerinde ve araçlarda yapılan incelemelerde 5 adet boş kovan bulundu.

Tüfekten çıktığı değerlendirilen mermilerden birinin Levent Ç.’nin sırtına isabet ettiği, bir merminin ise araca isabet ettiği belirlendi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Silahlı saldırıda ağır yaralanan Levent Ç., yanında bulunan arkadaşı tarafından özel araçla Nevşehir Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Levent Ç., burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından yürütülen soruşturma kapsamında dört kardeş Yusuf Ç., Ahmet Enes Ç., Nur S. Ç. ve Hatice Ç. İle birlikte arkadaşları Rahman A. gözaltına alındı.

5 ŞÜPHELİ DE TUTUKLANDI

Cumhuriyet Savcısının talimatıyla gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından mevcutlu olarak adli mercilere sevk edildi. Kardeşler Yusuf Ç., Ahmet Enes Ç., Nur Sima Ç. ve Hatice Ç. ve arkadaşları Rahman A., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.