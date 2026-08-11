Alkollü sürücü bir kuryenin ölümüne neden oldu
11.08.2026 11:34
Kuryenin ölümüne sebep oldu, kaçarken yakalandı.
Nevşehir’de motosikletli kurye kazada hayatını kaybetti. Kaçan sürücünün 3.29 promil alkollü olduğu ve daha önce ehliyetine el konulduğu belirlendi.
Nevşehir'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü kurye Kerem Paltacı (28), hayatını kaybetti. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü Önder Ö.’nün alkollü olduğu, daha önceden de alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu belirlendi.
Kaza, saat 00.30 sıralarında Milli İrade Caddesi’nde meydana geldi. Önder Ö. idaresindeki 07 BVM 924 otomobil ile Kerem Paltacı yönetimindeki motosikletle çarpıştı.
Kazada kuryelik yapan Paltacı ağır yaralanırken, Önder Ö. ise kaçtı.
Öte yandan Önder Ö.’nün kullandığı otomobilin, kaza yerinden yaklaşık 200 metre ileride lastiği patladı.
Yakalanan Önder Ö.’nün yapılan alkol testinde 3.29 promil alkollü olduğu belirlendi. Gözaltına alınan sürücünün daha önce de alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu ortaya çıktı.
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