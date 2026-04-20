Arkadaşını aracın içinde bırakıp kaçtı, cezadan kurtulamadı

Alkollü sürücü, arkadaşıyla birlikte ilerlerken polis çevirmesine takıldı. Kontrol için aracından indiği sırada kaçan sürücü, yine de cezadan kurtulamadı.

Sonrasında kimliği tespit edilen alkollü sürücüye 205 bin lira idari para cezası kesildi. Ehliyetine 60 gün el konuldu, aynı sürede otomobili de trafikten men edildi.

Bölgede devriye gezen polis ekipleri, şüpheli otomobili durdurdu. Sürücü Alparslan İ.'nin alkollü olduğu fark edildi. İşlem yapılması için trafik ekipleri çağırıldı.

