Avanos’ta metruk alanda çıkan yangın esnafların yardımıyla söndürüldü (Nevşehir Haberleri)

Nevşehir’in Avanos ilçesi Yeni Yukarı Mahalle’de bulunan metruk alanda çıkan yangın esnafların itfaiye ekiplerine vermiş olduğu destekle söndürüldü.

Nevşehir Haberleri 30.06.2021 - 17:52

Avanos’ta metruk alanda çıkan yangın esnafların yardımıyla söndürüldü

Edinilen bilgilere göre, Avanos ilçesi Yeni Yukarı Mahalle Bayrak tepesinde bulunan metruk alanda henüz öğrenilemeyen nedenden dolayı yangın çıktı.

Çıkan yangına ilk müdahaleyi çevrede bulunan esnaflar yaparken Avanos Belediyesi İtfaiye ekipleri de kısa sürede yangının çıktığı alana ulaştı. İtfaiye ekipleri ve esnaflar uzun süre yangını söndürmek için mücadele ederken yangın çevrede bulunan ev ve işyerlerine sıçramadan söndürüldü.

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