Damperi açık kalan kamyon PTS direğine çarptı
21.11.2025 16:05
AA
Niğde'de damperi açık şekilde ilerleyen kamyon, Plaka Tanıma Sistemi (PTS) direğine çarptı.
Niğde-Kayseri kara yolu Hıdırlık mevkisinde, Karayolları 64. Şube Şefliğine ait H.A. idaresindeki 38 KC 913 plakalı kamyonun damperi, sürücünün fark etmemesi üzerine açık kaldı.
Açık damper, yol üzerindeki PTS direğine çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve kara yolları ekipleri sevk edildi.
Kaza nedeniyle kamyon ve PTS direğinde hasar oluştu.
