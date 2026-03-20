Dört gündür haber alınamayan kişi ölü bulundu
20.03.2026 23:43
Nevşehir'de haber alınamayan şahıs evinde ölü bulundu
Nevşehir'de yakınlarının 4 gündür haber alamadığı kişi evinde ölü bulundu.
Nevşehir'de yalnız yaşayan Hüseyin Kaya'dan (53) 4 gündür haber alamayan yakınları durumu 112 çağrı merkezine bildirdi.
Cumhuriyet Savcısının talimatıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve çilingir yardımıyla ikametin kapısı açıldı. Eve giren ekipler, Hüseyin Kaya'nın cansız bedeniyle karşılaştı.
Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Kaya'nın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
