Etleri temizlemek istemişti. Parmağı kıyma makinesine sıkıştı
28.05.2026 10:43
Yaralı vatandaşa olay yerinde müdahale edildikten sonra hastaneye sevk edildi.
Nevşehir'de Kurban Bayramı dolayısıyla sokakta et çeken bir esnafın parmağı kıyma makinesine sıkıştı. İtfaiye ekipleri, makinenin ağzını keserek vatandaşın sıkışan parmağını kurtardı.
İbrahimpaşa Mahallesi Dr. Ahmet Sadık Caddesi üzerinde dükkanının önünde kıyma çeken Tayfur Saygılı'nın parmağı kıyma makinesinin içine sıkıştı.
Parmağı makinenin içine sıkışan Saygılı, kendi imkanlarıyla elini kurtaramayınca yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine ulaşan Nevşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, kıyma makinesinin metal bölümünü keserek sıkışan parmağı bulunduğu yerden çıkardı.
Kurtarma çalışması sırasında tansiyonu düştüğü öğrenilen Tayfur Saygılı'ya sağlık ekipleri tarafından olay yerinde müdahale edildi. Parmağı sıkıştığı makineden kurtarılan Tayfur Saygılı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
