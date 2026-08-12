Kapadokya'da balon turuna rüzgar engeli

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Kapadokya 'da peribacalarıyla kaplı vadileri gökyüzünden izlemek isteyen yerli ve yabancı turistlerin tercih ettiği sıcak hava balonları, rüzgar engeline takıldı.

Bölgede 3 gündür özellikle sabah saatlerinde etkisini artıran rüzgar nedeniyle gün doğumunda yapılması planlanan sıcak hava balon turları gerçekleştirilemedi.

TURLAR YARIN DA İPTAL

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'ne (SHGM) bağlı Kapadokya Slot Hizmetleri Merkezi'nin meteorolojik değerlendirmesine göre, yükseklerde saatteki hızı 20 kilometreyi aşması beklenen rüzgar dolayısıyla tur yarın da yapılamayacak.

Kapadokya'da sıcak hava balonlarının uçuş izni, SHGM'nin meteorolojik şartları değerlendirilmesinin ardından veriliyor. Bölgede yılda ortalama 220 gün balon turu yapılabiliyor.