Kar ve tipi nedeniyle kapanan Nevşehir-Aksaray kara yolu ulaşıma açıldı

Haberler - Nevşehir Haberleri Anadolu Ajansı 10.02.2022 - 14:08
Nevşehir Haberleri - Anadolu Ajansı, Karayolları 67. Şube Şefliği ekiplerinin temizlik ve tuzlama çalışmasının ardından yolda yeniden ulaşım sağlanmaya başlandı.
Polis ekipleri, yaklaşık 4 saat kapalı kalan yolda kış lastiği kontrolü yaptı.
Kara yolu, sabah ulaşıma kapanmış, Terminal Kavşağı'ndan itibaren araçlar durdurularak geçişlerine izin verilmemişti.
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