Nevşehir Belediye Başkanı Savran, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Haberler - Nevşehir Haberleri Anadolu Ajansı 07.12.2021 - 13:10
Nevşehir Haberleri - Anadolu Ajansı, Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Savran, haber, yaşam ve spor kategorilerinde beğendiği kareleri seçerek oy verdi.
Savran, haber kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Ebru sanatı değil, müsilaj", yaşamda Behçet Alkan'ın "Vinçle gökyüzüne", sporda ise Mustafa Çiftçi'nin "Keyfim yerinde" fotoğraflarını seçti.
Fotoğrafın önemli bir sanat olduğunu belirten Savran, "Fotoğrafın özelliği sanatçının o anı yakalaması açısından önemli. Fotoğraf o zaman değer buluyor ve bir hikayesi oluyor. Hatta çarpıcı fotoğraflar üzerinden toplumda ses getiren durumlar ortaya çıkabiliyor. Türkiye'de fotoğrafçılıkta önemli isimler var. Anadolu Ajansı da bu konuda oldukça başarılı muhabirlere sahip. Oylamaya sunulanlar gerçekten çok güzel, seçmekte zorlandım." dedi.
Nevşehir Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Nevşehir Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.