Nevşehir'de Afgan uyruklu 4 kişi sınır dışı edilecek

Haberler - Nevşehir Haberleri Anadolu Ajansı 26.11.2021 - 15:07
Nevşehir Haberleri - Anadolu Ajansı, İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Adnan Menderes Otobüs Terminali'ndeki kontrolde ülkeye yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen Afgan A.F, F.A, ve K.R. gözaltına alındı.
Asayiş ekipleri ise "kasten yaralama" ve "yağma" suçlarına karışan Afganistan uyruklu K.M.S'yi yakaladı.
Yabancı uyruklular, emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Kayseri Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.
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