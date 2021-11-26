Nevşehir'de Afgan uyruklu 4 kişi sınır dışı edilecek (Nevşehir Haberleri)

Nevşehir'de yurda yasa dışı yollardan giren Afganistan uyruklu 3 kişi ile çeşitli suçlara karışan aynı ülke vatandaşı, sınır dışı işlemleri için geri gönderme merkezine teslim edildi.

Haberler - Nevşehir Haberleri Anadolu Ajansı 26.11.2021 - 15:07

Nevşehir'de Afgan uyruklu 4 kişi sınır dışı edilecek

Haberleri - Anadolu Ajansı, İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Adnan Menderes Otobüs Terminali'ndeki kontrolde ülkeye yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen Afgan A.F, F.A, ve K.R. gözaltına alındı.

Asayiş ekipleri ise "kasten yaralama" ve "yağma" suçlarına karışan Afganistan uyruklu K.M.S'yi yakaladı.

Yabancı uyruklular, emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Kayseri Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.


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