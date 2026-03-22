Nevşehir’de aile faciası. Eşini katletti, kendisi ağır yaralı

Nevşehir'de eşini tabancayla öldüren kişi intihar girişiminde bulundu.



Olay, 2000 Evler Mahallesi Nur Sultan Nazarbayev Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir apartmanın 2. katında meydana geldi. Coşkun E. ile eşi Kısmet E. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Coşkun E, yanında getirdiği silahla önce eşine 2 el ateş etti, ardından aynı silahla intihar girişiminde bulundu.

Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kısmet E'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan Coşkun E. ise ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

Kısmet E'nin cenazesi Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.