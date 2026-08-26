Nevşehir'de çekici ile traktör çarpıştı: 4'ü çocuk 6 yaralı

Olayda iki sürücü de yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kaza , saat 14.30 sıralarında Aksaray- Nevşehir çevre yolunda meydana geldi. Aksaray istikametinde seyir halinde olan Ö.T. yönetimindeki çekici ile N.T. idaresindeki traktör çarpıştı.

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