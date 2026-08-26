Nevşehir'de çekici ile traktör çarpıştı: 4'ü çocuk 6 yaralı
26.08.2026 16:23
Olayda iki sürücü de yaralandı.
Nevşehir'de çekici ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4'ü çocuk toplamda 6 kişi yaralandı.
Kaza, saat 14.30 sıralarında Aksaray-Nevşehir çevre yolunda meydana geldi. Aksaray istikametinde seyir halinde olan Ö.T. yönetimindeki çekici ile N.T. idaresindeki traktör çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle traktör sürücüsü N.T., römorkta bulunan 4 çocuk ve çekici şoförü Ö.T. yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
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