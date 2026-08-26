NTV

Nevşehir'de çekici ile traktör çarpıştı: 4'ü çocuk 6 yaralı

26.08.2026 16:23

Nevşehir'de çekici ile traktör çarpıştı: 4'ü çocuk 6 yaralı
DHA

Olayda iki sürücü de yaralandı.

DHA
Google'da NTV'yi tercih et

Nevşehir'de çekici ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4'ü çocuk toplamda 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Aksaray-Nevşehir çevre yolunda meydana geldi. Aksaray istikametinde seyir halinde olan Ö.T. yönetimindeki çekici ile N.T. idaresindeki traktör çarpıştı.

 

Çarpışmanın etkisiyle traktör sürücüsü N.T., römorkta bulunan 4 çocuk ve çekici şoförü Ö.T. yaralandı.

 

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 

Yaralılar, sağlık görevlilerin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Sosyal Medya'da Takip Et
X.com
Facebook
Instagram
NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun
Google Play
App Store
App Gallery

YASAL UYARI

NEVŞEHIR Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. NEVŞEHIR Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.