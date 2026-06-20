Nevşehir'de feci kaza. Direğe çarpan otomobildeki çocuk öldü, 3 yaralı var
20.06.2026 08:32
Otomobil, refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.
Nevşehir'de refüjdeki aydınlatma direğine çarpan otomobildeki çocuk hayatını kaybetti, aynı aileden 3 kişi yaralandı.
Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki aydınlatma direğine çarpan otomobildeki bir çocuk yaşamını yitirdi.
Arzuman A. yönetimindeki otomobil, Nevşehir-Avanos kara yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.
Kazada, araç sürücüsü Arzuman A, eşi Gülşah A. ile çocukları Ayça A. ve Uras A. yaralandı. Haber verilmesinin ardından kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ayça A. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
İzmir'de ikamet ettikleri öğrenilen ailenin Kayseri'deki bir yakınlarının cenazesine katılmak üzere yola çıktıkları öğrenildi.
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