Nevşehir'de feci kaza. Direğe çarpan otomobildeki çocuk öldü, 3 yaralı var

İzmir'de ikamet ettikleri öğrenilen ailenin Kayseri'deki bir yakınlarının cenazesine katılmak üzere yola çıktıkları öğrenildi.

Kazada, araç sürücüsü Arzuman A, eşi Gülşah A. ile çocukları Ayça A. ve Uras A. yaralandı. Haber verilmesinin ardından kaza yerine sağlık , polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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