Nevşehir'de firari cinayet hükümlüsü yakalandı (Nevşehir Haberleri)

Nevşehir'de, hakkında kesinleşmiş müebbet hapis cezası bulunan firari hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı.

Nevşehir'de firari cinayet hükümlüsü yakalandı

Nevşehir Haberleri - Anadolu Ajansı, Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, "tasarlayarak öldürme" suçundan hakkında kesinleşmiş müebbet hapis cezası bulunan Y.B'yi gözaltına aldı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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