Nevşehir'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı (Nevşehir Haberleri)

Nevşehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Haberler - Nevşehir Haberleri Anadolu Ajansı 16.02.2022 - 14:39

Nevşehir'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Haberleri - Anadolu Ajansı,
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan firari hükümlünün bulunduğu yeri belirledi.

Gülşehir ilçesine bağlı Gülpınar köyündeki adreste gözaltına alınan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.


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