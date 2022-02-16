Nevşehir'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Haberler - Nevşehir Haberleri Anadolu Ajansı 16.02.2022 - 14:39
Nevşehir Haberleri - Anadolu Ajansı,
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan firari hükümlünün bulunduğu yeri belirledi.
Gülşehir ilçesine bağlı Gülpınar köyündeki adreste gözaltına alınan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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