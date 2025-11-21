Nevşehir'de hava destekli narkotik operasyon

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, önceki gün kentte uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

4 ay süren teknik takip sonucu Nevşehir başta olmak üzere Acıgöl, Avanos ve Ürgüp ilçelerinde 43 adrese operasyon düzenlendi. 1 helikopter, 2 İHA, 3 dedektör köpeği ve 247 personelin katıldığı operasyonda 40 şüpheli, gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan uyuşturucu maddeler ile 6 tabanca ve 5 av tüfeği ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 40 şüpheliden 14'ü emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, diğer şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 25 ise sevk edildikleri Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine konulurken, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartı ile salıverildi.