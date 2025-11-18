Nevşehir'de helikopter destekli uyuşturucu operasyonu

Adreslerde yapılan aramalarda, 568 gram sentetik uyuşturucu, 964 uyuşturucu hap, 210 gram esrar, 38 gram kokain, 6 ruhsatsız tabanca ve 5 av tüfeği ele geçirildi.

Toplam 247 personel ile helikopter, drone ve dedektör köpeklerinin de katıldığı operasyonda, 40 şüpheli gözaltına alındı.

Bu kapsamda, 4 aydır sürdürülen çalışmanın ardından Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla kent merkezi, Avanos, Acıgöl ve Ürgüp ilçelerinde 43 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

