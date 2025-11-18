Nevşehir'de helikopter destekli uyuşturucu operasyonu
18.11.2025 12:04
AA
Nevşehir'de helikopter destekli uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Toplam 40 zanlı gözaltına alındı.
Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapanların belirlenmesi amacıyla çalışma yaptı.
Bu kapsamda, 4 aydır sürdürülen çalışmanın ardından Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla kent merkezi, Avanos, Acıgöl ve Ürgüp ilçelerinde 43 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
40 GÖZALTI
Toplam 247 personel ile helikopter, drone ve dedektör köpeklerinin de katıldığı operasyonda, 40 şüpheli gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramalarda, 568 gram sentetik uyuşturucu, 964 uyuşturucu hap, 210 gram esrar, 38 gram kokain, 6 ruhsatsız tabanca ve 5 av tüfeği ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Ayrıca firari 2 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
