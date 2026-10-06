Nevşehir'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

İhbar üzerine kaza yerine sağlık , polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan iki otomobil de devrildi.

Nevşehir -Aksaray kara yolunda sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 50 ADE 377 plakalı otomobil ile 01 RC 903 plakalı otomobil çarpıştı.

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