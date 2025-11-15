Nevşehir'de işçi servisi kazasında 14 yaralı var
15.11.2025 09:21
İHA, AA
Nevşehir'de işçi servisi refüje çarparak devrildi. Kazada 14 kişi yaralandı.
Nevşehir'de Abdullah A. idaresindeki minibüs, Yavuz Sultan Selim Mahallesi Kayaşehir yolunda, kar yağışının ardından kayganlaşan yolda refüje çarparak devrildi.
Kazada, sürücü ile araçtaki 13 işçi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralananlar ambulanslarla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
