Nevşehir'de Kızılırmak'a giren Afgan uyruklu kişi kayboldu (Nevşehir Haberleri)

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde serinlemek amacıyla Kızılırmak'a giren Afgan uyruklu bir kişi kayboldu.

Nevşehir Haberleri Anadolu Ajansı 15.07.2021 - 08:26

Nevşehir'de Kızılırmak'a giren Afgan uyruklu kişi kayboldu

Nevşehir Haberleri - Anadolu Ajansı,

Alınan bilgiye göre, Eskiyayalacık köyü Bucak mevkisinde arkadaşları ile birlikte balık tutan Afgan uyruklu Masır Karımı (26), serinlemek için Kızılırmak'a girdi.

Bir süre sonra Karımı'nın gözden kaybolduğunu gören arkadaşları, jandarma ve AFAD ekiplerine haber verdi. AFAD ekiplerinin su üzerindeki aramalarında gence ulaşılamadı.

Bunun üzerine Ankara ve Mersin İl Emniyet Müdürlüklerinden dalgıç polisler bölgeye çağrıldı. Ekipleri beklemek üzere aramalara ara verildi.

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