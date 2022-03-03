Nevşehir'de otomobilde uyuşturucu ve sahte para ele geçirildi

Haberler - Nevşehir Haberleri Anadolu Ajansı 03.03.2022 - 12:32
Nevşehir Haberleri - Anadolu Ajansı, İlçede uygulama yapan polis, kontrol için durdurulan bir araçta şüphe üzerine arama yaptı.
Aramada 16 gram sentetik uyuşturucu, 1 gram esrar, hassas terazi, tabanca ve 3 fişek ile 90 adet 100'lük, 93 adet 200'lük sahte banknot bulundu.
Araçtaki şüpheliler M.K.K. ve M.Y. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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