Nevşehir'de otomobilde uyuşturucu ve sahte para ele geçirildi

Nevşehir Haberleri - Anadolu Ajansı, İlçede uygulama yapan polis, kontrol için durdurulan bir araçta şüphe üzerine arama yaptı.



Aramada 16 gram sentetik uyuşturucu, 1 gram esrar, hassas terazi, tabanca ve 3 fişek ile 90 adet 100'lük, 93 adet 200'lük sahte banknot bulundu.



Araçtaki şüpheliler M.K.K. ve M.Y. gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.